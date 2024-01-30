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Общество

Психиатр будет принимать пензенцев 24 минуты, а психотерапевт - 42

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Министерство здравоохранения РФ утвердило нормы времени на посещение врачей трех специальностей: психиатра, психиатра-нарколога и психотерапевта.

Приказ Минздрава опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, при оказании первичной помощи в амбулаторных условиях психиатр будет принимать пациента 24 минуты, психиатр-нарколог - 26 минут, психотерапевт - 42 минуты.

Однако если посетитель пришел с профилактической целью, то продолжительность его приема устанавливается в размере 65% от нормы приема пациента с заболеванием.

В приказе также указывается время, которое должен тратить на заполнение документации врач-специалист, если его рабочее место оснащено компьютером. Для психиатра и психотерапевта оно составляет не более 35% от времени приема, для психиатра-нарколога - не свыше 42%.

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Источник — фото pixabay.com
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