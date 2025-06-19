В УФСИН проведут прием граждан по личным вопросам

19.06.2025 | 13:00

В среду, 25 июня, в Управлении Федеральной службы исполнения наказаний России по Пензенской области проведут прием граждан по личным вопросам.

В нем примут участие члены общественной наблюдательной комиссии и общественного совета при управлении.

Граждане получат квалифицированные ответы на вопросы, связанные с уголовно-исполнительной системой и соблюдением прав человека.

Прием состоится с 10:00 до 11:00 по адресу Автоматный переулок, 5.

Предварительная запись ведется по телефону 35-83-72, уточнили в пресс-службе областного УФСИН России.