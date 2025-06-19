В УФСИН проведут прием граждан по личным вопросам

В среду, 25 июня, в Управлении Федеральной службы исполнения наказаний России по Пензенской области проведут прием граждан по личным вопросам.
В нем примут участие члены общественной наблюдательной комиссии и общественного совета при управлении.
Граждане получат квалифицированные ответы на вопросы, связанные с уголовно-исполнительной системой и соблюдением прав человека.
Прием состоится с 10:00 до 11:00 по адресу Автоматный переулок, 5.
Предварительная запись ведется по телефону 35-83-72, уточнили в пресс-службе областного УФСИН России.
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