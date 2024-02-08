В день «Лыжни России» кузнечане проедут к домам только по паспорту

В субботу, 10 февраля, жители и гости Кузнецка не смогут проехать на транспорте по нескольким городским улицам.
Это связано с тем, что в лесу на лыжной базе «Снежинка» состоится массовая гонка любителей зимних видов спорта и здорового образа жизни «Лыжня России».
В 11:00 пройдет торжественное открытие праздника, в 11:10 состоится забег для профессионалов, в 11:15 - для школьников, студентов и взрослых любителей лыжного спорта. Всем участникам гонки предстоит пройти дистанцию 3 км.
В связи с состязаниями с 9:30 до 13:00 будут введены ограничения на проезд автотранспорта к улицам 1-й Лесной, 2-й Лесной, Горному и Кирпичному переулкам.
«Проезд на личном автотранспорте к месту проживания будет возможен только при предъявлении паспорта с регистрацией по месту жительства сотруднику полиции», - предупредили в пресс-службе администрации Кузнецка.
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