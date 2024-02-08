В день «Лыжни России» кузнечане проедут к домам только по паспорту

08.02.2024 | 11:43

В субботу, 10 февраля, жители и гости Кузнецка не смогут проехать на транспорте по нескольким городским улицам.

Это связано с тем, что в лесу на лыжной базе «Снежинка» состоится массовая гонка любителей зимних видов спорта и здорового образа жизни «Лыжня России».

В 11:00 пройдет торжественное открытие праздника, в 11:10 состоится забег для профессионалов, в 11:15 - для школьников, студентов и взрослых любителей лыжного спорта. Всем участникам гонки предстоит пройти дистанцию 3 км.

В связи с состязаниями с 9:30 до 13:00 будут введены ограничения на проезд автотранспорта к улицам 1-й Лесной, 2-й Лесной, Горному и Кирпичному переулкам.

«Проезд на личном автотранспорте к месту проживания будет возможен только при предъявлении паспорта с регистрацией по месту жительства сотруднику полиции», - предупредили в пресс-службе администрации Кузнецка.