Сетевое издание|18+|Четверг|8 фев 2024|16:17
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-9oC
-8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-14oC
-13oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

В день «Лыжни России» кузнечане проедут к домам только по паспорту

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В субботу, 10 февраля, жители и гости Кузнецка не смогут проехать на транспорте по нескольким городским улицам.

Это связано с тем, что в лесу на лыжной базе «Снежинка» состоится массовая гонка любителей зимних видов спорта и здорового образа жизни «Лыжня России».

В 11:00 пройдет торжественное открытие праздника, в 11:10 состоится забег для профессионалов, в 11:15 - для школьников, студентов и взрослых любителей лыжного спорта. Всем участникам гонки предстоит пройти дистанцию 3 км.

В связи с состязаниями с 9:30 до 13:00 будут введены ограничения на проезд автотранспорта к улицам 1-й Лесной, 2-й Лесной, Горному и Кирпичному переулкам.

«Проезд на личном автотранспорте к месту проживания будет возможен только при предъявлении паспорта с регистрацией по месту жительства сотруднику полиции», - предупредили в пресс-службе администрации Кузнецка.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото администрации Кузнецка
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте