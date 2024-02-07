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Спорт

В Кузнецке участники «Лыжни России» пробегут дистанцию 3 км

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В субботу, 10 февраля, жители Кузнецка присоединятся к ХLII открытой Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России». Она пройдет в лесу на базе «Снежинка».

Торжественное открытие спортивного праздника назначено на 11:00.

Забег для профессиональных спортсменов на дистанции 3 км состоится в 11:10.

В 11:15 в массовую гонку на дистанции 3 км вступят школьники, студенты и взрослые любители лыжного спорта и активного образа жизни.

«Для всех любителей активного образа жизни будет организована полевая кухня», - проинформировали в пресс-службе администрации Кузнецка.

В Пензе «Лыжня России - 2024» пройдет на Олимпийской аллее. Ее участники должны зарегистрироваться на портале госуслуг. Спортсменам предстоит преодолеть дистанцию 5 км (для юношей и девушек 2006 года рождения и моложе) и 10 км (для женщин и мужчин 2005 года рождения и старше). Массовый забег состоится в 10:45.

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