Спорт

В Пензенской области пройдет неделя велоспорта

Печать
Telegram

В Пензенской области с 7 по 14 июля пройдет комплексное первенство России по велосипедному спорту. В соревнованиях примут участие более 1 000 спортсменов.

Событие станет уникальным для региона и страны и охватит все дисциплины велосипедного спорта, отметили в пресс-службе областного правительства.

В комплексном первенстве России представлены 4 основные дисциплины: ВМХ, «Трек», «Шоссе» и «Маунтинбайк». От региона выступят 150 юношей и девушек.

Для соревнований используют 3 спортивные площадки. 8 и 9 июля в 10:00 на базе отдыха «Чистые пруды» в селе Рамзай Мокшанского района пройдут состязания в дисциплине «Шоссе».

10 июля соревнования в дисциплине «Маунтинбайк» организуют на велотреке «Сатурн» в 2-м Виноградном проезде в Пензе. Начало в 10:00.

11 июля состоится дебют новой дисциплины – «ВМХ-фристайл». Площадкой станет фонтанная набережная Города Спутника. Этап пройдет с 17:00 до 20:30.

«В настоящее время в секции ВМХ-фристайл занимаются 11 спортсменов под руководством одного тренера-преподавателя», - рассказали в пресс-службе регионального правительства.

11-13 июля состязания в дисциплине ВМХ устроят на велотреке «Сатурн» в Пензе. Начало в 11:00.

13 июля на набережной Спутника проведут велопарад. Принять в нем участие смогут все жители региона вне зависимости от возраста.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте