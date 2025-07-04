В Пензенской области пройдет неделя велоспорта

04.07.2025 | 18:37

В Пензенской области с 7 по 14 июля пройдет комплексное первенство России по велосипедному спорту. В соревнованиях примут участие более 1 000 спортсменов.

Событие станет уникальным для региона и страны и охватит все дисциплины велосипедного спорта, отметили в пресс-службе областного правительства.

В комплексном первенстве России представлены 4 основные дисциплины: ВМХ, «Трек», «Шоссе» и «Маунтинбайк». От региона выступят 150 юношей и девушек.

Для соревнований используют 3 спортивные площадки. 8 и 9 июля в 10:00 на базе отдыха «Чистые пруды» в селе Рамзай Мокшанского района пройдут состязания в дисциплине «Шоссе».

10 июля соревнования в дисциплине «Маунтинбайк» организуют на велотреке «Сатурн» в 2-м Виноградном проезде в Пензе. Начало в 10:00.

11 июля состоится дебют новой дисциплины – «ВМХ-фристайл». Площадкой станет фонтанная набережная Города Спутника. Этап пройдет с 17:00 до 20:30.

«В настоящее время в секции ВМХ-фристайл занимаются 11 спортсменов под руководством одного тренера-преподавателя», - рассказали в пресс-службе регионального правительства.

11-13 июля состязания в дисциплине ВМХ устроят на велотреке «Сатурн» в Пензе. Начало в 11:00.

13 июля на набережной Спутника проведут велопарад. Принять в нем участие смогут все жители региона вне зависимости от возраста.