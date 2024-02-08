Пензенцы потеряют единое пособие, если вовремя его не переоформят

08.02.2024 | 15:24

Жителям Пензенской области, получающим единое пособие, нужно помнить, что оно назначается на 12 месяцев, после чего выплаты прекращаются. Чтобы получать их в дальнейшем, необходимо подать заявление на продление.

Это можно сделать в любой день последнего месяца срока действия пособия.

«Например, для многих получателей, которым оно было оформлено в марте 2023 года, такой срок наступил в феврале 2024-го. При положительном решении по февральскому заявлению выплата будет непрерывна», - уточнили в отделении Соцфонда России по Пензенской области.

Если упустить время и подать заявление на оформление пособия позже, то оно будет назначено с месяца обращения. Первая выплата придет в течение 5 рабочих дней после одобрения.

Прежде чем пособие будет назначено, оцениваются доходы и имущество семьи. Также проверяется занятость взрослых. Мера соцподдержки назначается семьям, в которых доход меньше прожиточного минимума на человека. С 1 января 2024 года в Пензенской области он составляет 12 981 рубль. Доходы определяются за 12 месяцев, отсчет которых начинается за 1 месяц до подачи заявления.

К выплате единого пособия Соцфонд приступил с января 2023 года. Оно объединило ряд действовавших ранее мер поддержки. В зависимости от дохода семьи размер пособия составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на детей.