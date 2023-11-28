Семьям с детьми нужно будет переоформить единое пособие

28.11.2023 | 13:05

С начала года в Пензенской области на 79 300 детей и 2 079 беременных было назначено единое пособие. Общая сумма выплат составила 5,5 млрд рублей.

О том, что ждет получателей в ближайшее время, во вторник, 28 ноября, рассказал управляющий ОСФР по Пензенской области Михаил Буданов.

- Михаил Юрьевич, давайте напомним, что такое единое пособие и с какого времени оно начало выплачиваться.

- К выплате этого вида материальной помощи Соцфонд приступил с января 2023 года. Единое пособие объединило ряд действовавших ранее мер поддержки: пособия по беременности женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности; на первого и третьего ребенка до 3 лет; малообеспеченным семьям с детьми от 3 до 7 и от 8 до 17 лет. Оно предоставляется семьям, доходы которых ниже прожиточного минимума на человека.

В зависимости от дохода семьи размер пособия составит 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума на детей.

Кроме того, право на единое пособие имеют гражданки России с низким доходом со сроком беременности 6 и более недель, если они встали на учет в медицинской организации до 12-недельного срока. Им пособие назначают за период с 6 недель беременности, но не раньше постановки на учет.

- На какой период назначается эта мера соцподдержки?

- Только на 12 месяцев. Чтобы продолжить получать выплату, необходимо подать заявление. Это следует сделать в последний месяц периода, на который было назначено пособие.

- Кому нужно это сделать в ближайшее время?

- Семьи, оформившие его с января этого года, должны подать заявление в декабре. Им будет назначено пособие с января 2024-го.

Хочу напомнить, что на 2024 год установлена новая величина прожиточного минимума на душу населения - 12 981 рубль. Для определения размера пособия прожиточный минимум для трудоспособных граждан - 14 149 рублей, для детей - 12 592 рубля. Новые выплаты будут назначены исходя из этих размеров.

- Каким образом можно это сделать?

- Подать заявление можно на сайте госуслуг, в МФЦ или клиентской службе Соцфонда.

- Нужно ли помимо заявления собирать дополнительные документы и справки?

- Большинству получателей этого делать не нужно. Всю информацию Соцфонд получит самостоятельно в результате межведомственного взаимодействия. Но есть несколько исключений. Подготовить документы для получения единого пособия родителям нужно, если родитель, опекун или попечитель является военным, спасателем, полицейским или служит в другом силовом ведомстве. Также нужно будет представлять документы, если кто-то в семье получает стипендии, гранты и другие выплаты научного или учебного заведения.

- Что происходит после подачи заявление на выплату единого пособия?

- При его рассмотрении учитывается нуждаемость семьи. Заново проверяется среднедушевой доход семьи в расчетном периоде - например, для тех, кто подаст заявление в декабре, он составит с ноября 2022 года по октябрь 2023-го, оценивается состав имущества, рассматриваются объективные причины нулевого дохода. Напомню, что при определении права на получение выплат от государства учитываются недвижимость, земельные участки, гаражи, транспортные средства, проценты по вкладам.

Напомню, что при оценке нуждаемости доходы мобилизованных граждан не включаются.

- Что делать, если в декабре по каким-то причинам подать заявление не получится?

- Это можно сделать в январе, пособие все равно будет назначено с начала года. Но нужно иметь в виду, что в этом случае расчетный период для проверки нуждаемости семьи сместится на месяц - с декабря 2022 года по ноябрь 2023-го.

- По каким причинам жители Пензенской области чаще всего получают отказы в назначении единого пособия?

- Как правило, это может быть величина доходов, наличие транспорта и имущества сверх норматива. Каждый случай рассматривается индивидуально при определении права с учетом информации, которую мы получаем по запросам в различные ведомства: налоговую инспекцию, МВД (сведения о транспортных средствах в Госавтоинспекции), Росреестр (информация о недвижимости). Есть служба, ведущая учет тяжелой и специализированной техники, тракторов. Количество запросов может доходить до нескольку сотен на одного человека.

- Как быть, если человек не согласен с отказом и считает, что он имеет право на эту материальную поддержку от государства?

- Не торопитесь подавать повторное заявление, мы точно так же будем подавать запросы. Лучше выяснить причину отказа. Можно задать вопрос в соцсети «ВКонтакте» или в клиентской службе.