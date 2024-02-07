В Пензе решается вопрос о судьбе маршрута № 18

07.02.2024 | 18:47

Пензенцы продолжают жаловаться на работу общественного транспорта. Так, жители улицы Егорова с трудом уезжают в центр на маршрутках № 34 и 18.

«Стоишь по 30-40 минут на остановке. Сегодня маршрут № 34 подъехал, закрыл свой номер листом белой бумаги и стоит. Приехала 18-я (я стою уже 30 минут на пустой остановке), благо быстро поехала. Но что было в маршрутке - это ужас. Человек 15 точно стояли с остановки «Магазин». Это разве нормально?» - возмутилась жительница областного центра Яна на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

На жалобу женщины ответил представитель министерства цифрового развития, транспорта и связи региона. Он напомнил, что эти маршруты работают по нерегулируемому тарифу.

«В целях улучшения транспортного обслуживания жителей на маршруте № 34 планируется задействовать автобусы среднего класса с интервалом движение не более 10-15 минут, а также перевод данного маршрута на работу в рамках регулируемого тарифа и заключение государственного контракта с перевозчиком. Планируемый срок реализации – 2-е полугодие 2024 года», - сообщили Яне.

Также в министерстве ответили на вопрос о маршруте № 18 – пензенцам не нравится идея о его сокращении.

«Вопрос изменения класса транспортных средств на маршруте № 18, а также схема его движения в настоящее время на рассмотрении», - пояснил представитель министерства.

Когда рассмотрение завершится, не указано.

Число жалоб на работу общественного транспорта увеличилось после Нового года. Горожане недовольны тем, что автобусы и маршрутки приходится долго ждать, их переполненностью, а также рассказывают о множестве случаев, когда транспорт проезжает мимо остановок, игнорируя ожидающих пассажиров.

В миницифры региона отвечают, что на маршрутах задействованы все машины, а интервалы движения увеличились из-за плохих дорожных условий и пробок.