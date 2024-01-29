«Ехала не держась, дверь потеряла»: пензенцев подвел автобус № 130

29.01.2024 | 10:33

Сразу несколько жителей Западной Поляны написали утром в понедельник, 29 января, в редакцию PenzaInform.ru о невозможности вовремя попасть на работу и вынужденной необходимости добираться до нее в нечеловеческих условиях.

Сообщения написали люди, которые одновременно стояли на остановке «Ул. Мира» и ждали автобус № 130 или маршрутку № 30.

«Ужас. На моей остановке не было автобуса 130 с 7:20 где-то и до 8:07. Народу куча. И как нам, людям, ехать на работу, интересно?! Кондуктор сказала, что их автобус опаздывает на 40 минут. А почему - она не знает. Ехала я не держась, дверь потеряла. Все возмущаются, говорят, что звонят и пишут, а толку нет», - рассказала местная жительница.

По ее словам, обычно раз в 20 минут приезжали либо автобус, либо маршрутка. Но после Нового года начались перебои - не каждый день, но с настораживающей регулярностью.

«Сегодня маршруток не было при мне ни одной. А если бы была, мне страшно подумать, в какой битве пришлось бы участвовать», - поделилась женщина.

Другая жительница Западной Поляны оказалась из тех, кто не смог влезть в автобус, прошедший в 8:07. Девушка предприняла попытку, но места для нее не нашлось. Она сфотографировала переполненный транспорт с торчащими из дверей спинами, чтобы показать работодателю и избежать выговора за опоздание.

«Следующий приехал через 15 минут. А маршрутки между ними так и не было», - добавила пензячка.