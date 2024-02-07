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Общество

Дорогу от ул. Новоселов к развязке на трассе М-5 сдадут к началу осени

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В Пензе строят новую дорогу, которая соединит улицу Новоселов с транспортной развязкой на 624-м километре трассы М-5. Протяженность объекта - 2 км.

В проекте предусмотрели ливневую канализацию, наружное освещение, тротуары, остановочные павильоны, заездные карманы и примыкания.

«В настоящее время подрядчиком проводятся подготовительные работы по устройству локальных очистных сооружений ливневой канализации. Строители укрепляют грунт под резервуары, занимаются устройством фундамента. Отметим, что фундамент под резервуары играет важную роль в обеспечении устойчивости и безопасности сооружений», - рассказали в Управлении капитального строительства Пензы.

Дорогу от ул. Новоселов к развязке на трассе М-5 сдадут к началу осени

Когда в областном центре установится благоприятная погода, специалисты продолжат трудиться над устройством основания дороги и ее асфальтированием.

Планируется, что объект сдадут к началу осени 2024-го.

Развязка на 624-м километре протяженностью 4 километра соединит микрорайоны Заря и Арбеково через проспект Строителей. Предусмотрены 4 полосы движения, 8 съездов и 2 местных проезда. Сдать путепровод хотят уже этим летом.

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Источник — фото управления капитального строительства Пензы
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