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Общество

Развязка на М-5: обустраивается сопряжение дороги и путепровода

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На 624-м километре трассы М-5 в Пензе продолжается возведение автомобильной развязки. О ходе работ на объекте в среду, 15 ноября, рассказала пресс-служба регионального минстроя.

Уже появились 105-метровый железобетонный путепровод и надземный пешеходный переход с механическими подъемниками для маломобильных граждан.

«В настоящее время строители занимаются устройством насыпи на дороге по улице Генерала Глазунова, а также сопряжением с ней путепровода. Устанавливаются бордюрные блоки, фундамент шумозащитных экранов. Продолжается устройство наружного электроосвещения, дождевой и хозяйственно-бытовой канализации», - уточнили в министерстве.

Развязка протяженностью 4 километра соединит микрорайоны Заря и Арбеково через проспект Строителей. Предусмотрены 4 полосы движения, 8 съездов и 2 местных проезда.

Все работы планируется закончить в 2024 году.

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Источник — фото областного минстроя
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