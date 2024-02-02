В сердобской больнице за январь родилось 5 местных жителей

02.02.2024 | 12:38

За январь в акушерском отделении сердобской больницы родилось 12 малышей. Из них только 5 - дети местных жительниц, остальные молодые матери приехали из соседних районов.

На свет появилось 7 мальчиков и 5 девочек, уточнили в областном минздраве. В 8 случаях процесс шел естественным путем, в 4 врачи провели кесарево сечение.

«Все детки родились доношенные, роды прошли без эксцессов, в штатном режиме», - сообщила старшая акушерка роддома Елена Лимонова.

В Сердобской центральной районной больнице имени А. И. Настина планируют капитальный ремонт корпуса родильного отделения и женской консультации. В здании общей площадью 4 772 кв. м его не проводили более 10 лет. Внимания к себе требуют внутренние помещения (нужно обновлять полы, потолок), инженерные коммуникации (водоснабжение, водоотведение, отопление, вентиляция, электроснабжение, слаботочные сети), фасад (требуется утеплить его, заменить окна), входная группа (необходимо обеспечить доступность для маломобильных групп населения) и территория.

Ремонт в больнице будут проводить в рамках пилотного проекта по повышению рождаемости, реализация которого пройдет в Сердобском и Земетчинском районах. Там хотят создать эффективную систему медицинской помощи для желающих забеременеть и разработать дополнительные меры поддержки семей.