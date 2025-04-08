В Пензе студенткам рассказали, каково воспитывать 8 детей

08.04.2025 | 14:46

В Пензе для учащихся 2 колледжей (пищевой промышленности и коммерции, современных технологий переработки и бизнеса) организовали информационный час, где рассказали об опыте воспитания 8 детей.

Мероприятие прошло в молодежном центре «Юность». Сначала девушкам показали видео о материнстве, затем с ними поговорила многодетная мама Светлана Червякова. Она поделилась, каково воспитывать 8 детей, и ответила на возникшие вопросы.

Психолог и волонтеры провели для учащихся тренинги «Мужской и женский мир», «Дерево семейных ценностей» и «Идеальный ребенок», после чего всех угостили чаем и сладостями, сообщили в администрации Пензы.

С 1 января 2025 года в Пензенской области начала действовать новая мера социальной поддержки - единовременная выплата в размере 100 000 рублей для студенток, готовящихся стать мамами.

Право на нее есть у девушек, которые имеют гражданство РФ, проживают в регионе не менее 3 лет и очно обучаются по программам среднего профессионального или высшего образования. Срок беременности должен быть более 12 недель, а встать на учет нужно с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года.