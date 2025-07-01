Общество

Перечислены районы области с наибольшей убылью населения

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В 2024 году численность населения Пензенской области снизилась на 0,8%. В регионе зарегистрировали 19 234 умерших (18 419 - в 2023-м). Показатель смертности вырос на 5,4%.

«Общий прирост смертности составил 815 случаев», - отмечается в документе об утверждении региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», размещенном на сайте правительства области.

В прошлом году сокращение численности населения наблюдалось в 26 районах и 2 городах региона.

В Пензенском районе и Заречном число жителей подросло за счет миграции. Так, в ЗАТО показатель увеличился на 0,3%, а в Пензенском районе - на 0,5%.

Миграционный прирост населения зарегистрировали и в Башмаковском, Белинском, Вадинском, Городищенском, Земетчинском, Колышлейском, Лопатинском, Малосердобинском, Наровчатском, Нижнеломовском, Никольском, Пачелмском и Сердобском районах, однако он не компенсировал естественную убыль.

Сокращение численности населения из-за естественной и миграционной убыли отметили в Пензе, Кузнецке и 13 районах региона. Наибольшее снижение зафиксировали в Сосновоборском (1,9%), Мокшанском и Иссинском (по 1,8%), Лунинском (1,7%) районах.

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