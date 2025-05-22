Криминал

В Сердобске на работника предприятия рухнула выдвижная площадка

Печать
Telegram

В Сердобске возбуждено уголовное дело по факту травмирования мужчины на производстве.

ЧП случилось 15 апреля на территории одного из предприятий. «При выполнении работ на штамповальном станке произошло обрушение выдвижной площадки над рабочим местом штамповщика», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Здоровью пострадавшего был причинен тяжкий вред.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 143 УК РФ - нарушение требований охраны труда. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и сотрудника организации, допустившего нарушение.

Ранее в Пензе получила травмы работница склада на улице Гагарина. Во время погрузки на пензячку упали стекла с металлической конструкции.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото СКР
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте