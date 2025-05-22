В Сердобске на работника предприятия рухнула выдвижная площадка

22.05.2025 | 19:12

В Сердобске возбуждено уголовное дело по факту травмирования мужчины на производстве.

ЧП случилось 15 апреля на территории одного из предприятий. «При выполнении работ на штамповальном станке произошло обрушение выдвижной площадки над рабочим местом штамповщика», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Здоровью пострадавшего был причинен тяжкий вред.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 143 УК РФ - нарушение требований охраны труда. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и сотрудника организации, допустившего нарушение.

Ранее в Пензе получила травмы работница склада на улице Гагарина. Во время погрузки на пензячку упали стекла с металлической конструкции.