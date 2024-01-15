В Сердобске отремонтируют роддом для улучшения демографии

15.01.2024 | 11:36

В Сердобской центральной районной больнице имени А. И. Настина планируют капитально отремонтировать корпус родильного отделения и женскую консультацию.

«Перед нами стоит задача сделать нашу больницу максимально комфортным лечебным учреждением, где женщины могли бы рожать, получать необходимую медицинскую помощь, планировать беременность и быть счастливыми матерями», - подчеркнул главный врач больницы Андрей Малахов.

Капремонт здания роддома общей площадью 4 772 кв. м не проводился более 10 лет. Внимания к себе требуют внутренние помещения (нужно обновлять полы, потолок), инженерные коммуникации (водоснабжение, водоотведение, отопление, вентиляция, электроснабжение, слаботочные сети), фасад (его нужно утеплить, заменить окна), входная группа (необходимо обеспечить доступность для маломобильных групп населения) и территория.

Ремонт в больнице будут проводить в рамках пилотного проекта по повышению рождаемости, реализация которого пройдет в Сердобском и Земетчинском районах. Там хотят создать эффективную систему медицинской помощи для желающих забеременеть и дополнить меры поддержки семей.

По предварительным расчетам, на ремонт роддома потребуется более 200 млн рублей. «Выделение финансовых средств в настоящее время проходит процедуру согласования», - сообщили в минздраве.

В сердобской больнице первичную медико-санитарную помощь и лечение получают жители не только Сердобского, но и Бековского, Колышлейского, Малосердобинского районов Пензенской области, а также соседнего Саратовского региона.