У пензенского цирка построят общегородскую дорогу

13.10.2023 | 17:07

В Пензе разработали проекты благоустройства циркового квартала. Речь идет о строительстве дороги, соединяющей Плеханова и Гладкова, приведении в порядок территории между этими улицами, а также перекладке сетей тепло- и газоснабжения.

Что касается дороги, то проект получил положительное заключение госэкспертизы. Сейчас проверку проходит сметная документация.

Дорога протяженностью около 177 метров будет общегородской, с пешеходной зоной, освещением и отдельным подъездом к цирку для крупногабаритной техники, чтобы она не мешала другим участникам движения.

«В настоящее время проводятся подготовительные работы под строительство дороги, после планируется вынос инженерных сетей», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

На стадии подписания находится контракт на благоустройство зоны между улицами Плеханова и Гладкова, положительное заключение госэкспертизы было получено на прошлой неделе.

«Проектом предусмотрено озеленение территории, планируется, что будут высажены деревья, такие как липы мелколистные, ели европейские, каштаны конские», - добавили в мэрии.