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Общество

В мэрии объяснили эффект от песко-соляной смеси на дорогах

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Этой зимой пензенцы часто жалуются на отсутствие соли на тротуарах и проезжей части. По их словам, на дороги нередко высыпают лишь песок, появляется «каша». Лед же не тает, из-за чего страдают и водители, и пешеходы.

Горожане оставили в соцсетях много обращений по этому поводу, писали на странице мэрии во «ВКонтакте». Обращались они и в редакцию «ПензаИнформ». Например, на днях поступил такой вопрос: «При какой температуре ниже нуля перестают посыпать дороги песко-соляной смесью?»

Запрос был направлен в администрацию Пензы, откуда 1 февраля поступил официальный ответ, подписанный заммэра Ильдаром Усмановым.

«Песчано-соляная смесь сохраняет свою эффективность при температуре окружающей среды не ниже минус 10 (минус 12) градусов. При более сильном морозе средство будет действовать, но менее эффективно», - объяснил он.

Ранее пензенцы предположили, что все запасы противогололедных материалов исчерпаны. Из-за наледи и колейности на множестве улиц города, в том числе центральных, осложнилась дорожная ситуация, возникают пробки.

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