Жалобы пензенцев на состояние дорог и тротуаров не иссякают

28.01.2024 | 12:28

По мнению жителей Пензы, коммунальщики плохо справляются со своей задачей чистить проезжую часть и тротуары от снега. Жалобы горожан на некачественную уборку не иссякают.

Пензенцы пишут об этом в постах в соцсетях, на личных страницах губернатора, мэрии и главы областного центра, в районных чатах, в телеграм-каналах.

«Уважаемые представители мэрии, прочитал внимательно вопросы жителей города, которые глубоко возмущены состоянием дорог. Вы на каждый комментарий даете исчерпывающий, по вашему мнению, ответ, что «мы все трудимся, как рабы на галерах», что «Пензавтодор» и день и ночь борется с колейностью, израсходовав полуторагодовалый запас реагентов и соли. А на самом деле ничего не меняется. На тех же самых местах те же самые проблемы: только что, вечером 26 января, на этом же проезде Кольцова стояла пробка, потому что не могут тронуться машины в гору по причине образования наледи. Я одного понять не могу: почему на дорогах нет ни песка, ни реагента? Это даже по машинам видно. Прошлый год все машины грязные были, а в этом году все машины чистые, будто их только помыли. Поймите же вы наконец, что такая ситуация на дорогах ведет к аварийности и жертвам. Посмотрите статистику, сколько аварий за январь, каждый день фотографии выкладывают», - высказал точку зрения в телеграм-канале главы Пензы Александра Басенко горожанин Михаил.

По словам водителей, наледь и колейность наблюдаются на множестве улиц города, в том числе центральных. Из-за этого осложняется дорожная ситуация, возникают пробки и трудности с передвижением общественного транспорта. Пешеходы недовольны неочищенными лестницами, скользкими или заваленными снегом тротуарами. Многие пензенцы просят посыпать дороги песком, обработать реагентами, часть горожан считает, что все запасы противогололедных материалов оказались исчерпаны.

Сложной ситуацией на дорогах министерство цифрового развития, транспорта и связи региона объясняет и то, почему пензенцам не удается или дождаться автобусов и маршруток, или же протиснуться в салон, так как он забит.

Управление ЖКХ Пензы активно реагирует на жалобы горожан и сообщает, что работа по уборке снега и обработке дорог ведется.

«Обстановка на дорогах города напрямую зависит от погодных условий. Ситуация усугубляется систематическими ошибками водителей, в результате чего происходят ДТП. Главные и самые непростительные из них - осознанное нарушение правил дорожного движения, несоблюдение дистанции и банальная невнимательность. В целях обеспечения безопасного движения на дорогах МБУ «Пензавтодор» проводит работы по очистке и обработке противогололедными материалами дорог, тротуаров, особое внимание уделяется спускам и подъемам, подходам к пешеходным переходам и остановочным пунктам общественного транспорта, заездным и парковочным карманам, выполняется вывоз снега. Но даже реагенты не всегда обеспечивают нормального сцепления шин с асфальтом. Тормозной путь при такой нестабильной погоде увеличен», - объяснили коммунальщики.