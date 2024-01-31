В Сердобске водителям и фельдшерам скорой помощи обеспечат комфорт

31.01.2024 | 17:06

В Сердобске в ближайшее время закончится ремонт на подстанции № 12 Пензенской областной станции скорой медицинской помощи.

В помещении предусмотрены комната отдыха водителей и фельдшеров, комната приема пищи и санузел с душевой.

«Для наших сотрудников будут созданы комфортные условия. Теперь после завершения вызова медицинские работники и водители смогут комфортно находиться на подстанции, заполнять медицинскую документацию, пополнять укладки», - отметил главврач областной станции скорой медицинской помощи Владимир Атякшев.

Ремонтные работы должны завершить в течение двух недель, уточнили в областном минздраве.

Ранее сообщалось, что на базе земетчинской больницы появится межрайонный центр с первичным сосудистым и приемно-диагностическим отделениями, а также хирургическим корпусом. Объекты будут модульными, для их правильного размещения сейчас на территории медучреждения проводят инженерно-геодезические работы. Они должны закончиться до конца недели.