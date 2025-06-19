История

История Пензы: Работники скорой помощи прославились на весь СССР

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Стык Конной слободы и улицы Урожайной являл собой полную глушь. Тут не было ничего - ни детских садов, ни школ, ни магазинов. Больницу и станцию скорой помощи на Пионерской построили только в середине прошлого столетия.

Сегодня рядом с ней разбит сквер, но полвека тому назад здесь находился огромный пустырь, заросший бурьяном и кустарником. Площадку под больницу пришлось тщательно вычищать.

В начале 60-х годов прошлого столетия строители приступили к возведению объекта. Львиную долю финансирования взял на себя компрессорный завод - больница считалась подведомственной ему. Сотрудники облисполкома вспоминали, что летом строительство шло без выходных, рабочие трудились даже по воскресеньям.

Благодаря ударным темпам уже в 1964 году объект сдали в эксплуатацию. Тогда же началось обслуживание города мобильными бригадами скорой помощи. Всего парк располагал 147 санитарными машинами. Пока Пенза не разрослась, на тот момент их более-менее хватало.

Между прочим, пензенская больница считалась одной из лучших в СССР. На выставке ВДНХ по организации скорой медицинской помощи сурские врачи заняли первое место. Старшему поколению, да и тем, кто еще помнит конец 80-х, начало 90-х, наверняка хорошо знакомы РАФы и УАЗы. Все они отправлялись по вызовам именно со станции на Пионерской.

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