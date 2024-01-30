На базе земетчинской больницы создадут межрайонный центр

30.01.2024 | 21:12

На базе земетчинской больницы появится межрайонный центр с первичным сосудистым и приемно-диагностическим отделениями, а также хирургическим корпусом.

Объекты будут модульными, для правильного их размещения сейчас на территории медицинского учреждения проводят инженерно-геодезические работы. Они должны закончиться до конца этой недели.

Параллельно идет закупка самих быстровозводимых конструкций новых корпусов.

«Открытие в Земетчине первичного сосудистого отделения будет способствовать приближению специализированной медицинской помощи населению Земетчинского, Башмаковского и Вадинского районов за счет сокращения временных затрат на доставку пациентов с острым коронарным синдромом и острым нарушением мозгового кровообращения в профильные учреждения», - отметили в пресс-службе регионального минздрава.

Ранее сообщалось, что в 2024 году в здании терапевтического корпуса Земетчинской районной больницы отремонтируют лифт и лифтовое оборудование. На это потратят более 6 млн рублей из федерального и регионального бюджетов.