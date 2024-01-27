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Общество

В Пензе в память о ленинградцах раздали кусочки «Блокадного хлеба»

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В субботу, 27 января, в Пензе отметили 80-летний юбилей полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны.

В Пензе в память о ленинградцах раздали кусочки «Блокадного хлеба»

В 10:00 у памятника на улице Ленинградской прошел торжественный митинг с возложением цветов. Курсанты артиллерийского института, школьники и местные жители почтили память героев города на Неве.

В Пензе в память о ленинградцах раздали кусочки «Блокадного хлеба»

Как напоминание о норме ежедневной выдачи продуктов во время блокады участники акции получили кусочки хлеба весом в 125 граммов.

В Пензе в память о ленинградцах раздали кусочки «Блокадного хлеба»

В 11:00 в Детском парке на улице Кронштадтской и в 12:00 - на Олимпийской аллее прошла акция «Блокадный хлеб». Волонтеры раздавали всем желающим хлеб вместе с листовками с изображением продовольственной карточки.

В Пензе в память о ленинградцах раздали кусочки «Блокадного хлеба»

Также добровольцы напоминали, что ленинградская блокада длилась 872 дня - с 8 сентября 1941 года до 27 января 1944-го. Итогом массового голода, усугубленного проблемами с отоплением и транспортом, стала гибель сотен тысяч жителей.

В Пензе в память о ленинградцах раздали кусочки «Блокадного хлеба»

В Пензенской области проживают 43 человека, награжденные медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда». В честь освобождения города-героя каждый получил выплату в размере 50 тысяч рублей.

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