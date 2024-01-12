43 пензенца получили выплаты к юбилею снятия блокады Ленинграда

Жители Пензенской области, награжденные медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», получили выплату к 80-летию освобождения города-героя на Неве от фашистской блокады.
Размер выплаты составляет 50 тысяч рублей. Она предоставляется разово.
80-летний юбилей со дня полного освобождения Ленинграда от блокады будет отмечаться 27 января.
Однако фронтовики и блокадники получили деньги раньше, еще до новогодних праздников - их перечислили вместе с пенсией за декабрь.
«Всего в Пензенской области юбилейная выплата направлена 43 ветеранам», - сообщили в региональном отделении Соцфонда.
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