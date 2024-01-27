В кардиоцентр из Саратова доставили младенца с пороком сердца

27.01.2024 | 15:00

В пензенский кардиоцентр из перинатального центра Саратова реанимационная бригада санитарной авиации доставила 35-дневного новорожденного с пороком сердца.

Об этом в пятницу, 26 января, рассказали в Саратовской областной детской клинической больнице.

«Ребенок находится в тяжелом состоянии, ему требуется срочное хирургическое вмешательство. В дороге дестабилизации состояния у пациента не было, в настоящее время он находится в реанимации кардиологического центра», - говорится в сообщении.

Это не первый случай, когда крошечных пациентов привозят к пензенским кардиохирургам из соседнего региона.

Так, в ноябре 2023 года санавиация транспортировала 4-дневного младенца с пороком сердца, родившегося в городе Балаково. Состояние ребенка ухудшилось, поэтому его срочно доставили в Пензу вертолетом Ми-8 для оперативного лечения.

В июле 2022-го пензенские инспекторы ДПС помогли водителю скорой помощи, который вез малыша из Саратовской области в федеральный кардиоцентр, но заплутал в незнакомом городе. Стражи порядка включили проблесковые маячки и сопроводили автомобиль до места назначения.