Сетевое издание|18+|Суббота|27 янв 2024|17:10
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
-2oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В кардиоцентр из Саратова доставили младенца с пороком сердца

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В пензенский кардиоцентр из перинатального центра Саратова реанимационная бригада санитарной авиации доставила 35-дневного новорожденного с пороком сердца.

Об этом в пятницу, 26 января, рассказали в Саратовской областной детской клинической больнице.

«Ребенок находится в тяжелом состоянии, ему требуется срочное хирургическое вмешательство. В дороге дестабилизации состояния у пациента не было, в настоящее время он находится в реанимации кардиологического центра», - говорится в сообщении.

Это не первый случай, когда крошечных пациентов привозят к пензенским кардиохирургам из соседнего региона.

Так, в ноябре 2023 года санавиация транспортировала 4-дневного младенца с пороком сердца, родившегося в городе Балаково. Состояние ребенка ухудшилось, поэтому его срочно доставили в Пензу вертолетом Ми-8 для оперативного лечения.

В июле 2022-го пензенские инспекторы ДПС помогли водителю скорой помощи, который вез малыша из Саратовской области в федеральный кардиоцентр, но заплутал в незнакомом городе. Стражи порядка включили проблесковые маячки и сопроводили автомобиль до места назначения.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото ГУЗ СОДКБ
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте