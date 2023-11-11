В пензенский кардиоцентр доставили из Саратова 4-дневного ребенка

Служба санитарной авиации доставила пензенским врачам 4-дневного младенца с пороком сердца.
Об этом сообщается в Telegram-канале Саратовской областной детской клинической больницы.
Ребенок появился на свет в роддоме города Балаково. На четвертые сутки его состояние ухудшилось. Медики диагностировали у новорожденного порок сердца.
«Несмотря на плохую погоду и почти нулевую видимость, ребенок был срочно доставлен вертолетом МИ-8 в пензенский кардиоцентр для оперативного лечения», - говорится в сообщении СОДКБ.
По мнению медиков, своевременная диагностика и слаженная работа специалистов разных учреждений и служб значительно увеличили шансы на благоприятный исход.
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