В Сердобском районе завели уголовное дело после смерти девочки в реке

В Сердобском районе после смерти ребенка в водоеме возбуждено уголовное дело.
Трагедия случилась вечером в субботу, 5 июля, на реке Сердоба. 6-летняя девочка в компании других детей шла по деревянной переправе. Она остановилась, чтобы ополоснуть ноги, и упала в воду.
Очевидцы попытались спасти ребенка, но не смогли. Тело из реки извлекли сотрудники МЧС.
«Следователем проведен осмотр места происшествия. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и его причины.
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