В Сердобском районе завели уголовное дело после смерти девочки в реке

06.07.2025 | 09:59

В Сердобском районе после смерти ребенка в водоеме возбуждено уголовное дело.

Трагедия случилась вечером в субботу, 5 июля, на реке Сердоба. 6-летняя девочка в компании других детей шла по деревянной переправе. Она остановилась, чтобы ополоснуть ноги, и упала в воду.

Очевидцы попытались спасти ребенка, но не смогли. Тело из реки извлекли сотрудники МЧС.

«Следователем проведен осмотр места происшествия. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и его причины.