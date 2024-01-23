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Общество

В Пензенской области в январе пожары унесли жизни 19 человек

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С 1 по 23 января в Пензенской области зарегистрировано 89 пожаров, в которых погибли 19 человек, в том числе ребенок, и 3 получили травмы.

Пожары, которые унесли жизни сразу 2 человек, произошли в Пензе, Бессоновском и Малосердобинском районах. По 3 человека погибло в Бессоновском и Колышлейском районах.

Об этом сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Пензенской области Дмитрий Закаткин.

70 возгораний (81% общего числа) ликвидировано в жилом секторе. В них погибли 17 человек и 3 получили травмы.

Дмитрий Закаткин перечислил основные причины происшествий. 37 из них, унесшие жизнь 9 человек, случились из-за нарушения правил обращения с электрооборудованием. 32 пожара с 6 погибшими и 2 травмированными - из-за неправильной эксплуатации печей.

6 возгораний, где погибли 4 человека и 1 получил травмы, случились из-за неосторожного обращения с огнем.

Еще 4 пожара стали следствием нарушения правил эксплуатации транспортных средств, столько же - результатом неправильного использования газового оборудования.

Статистика свидетельствует: у сельчан риск погибнуть в огне выше, чем у горожан. В городской местности зарегистрировано 4 пожара (погибли 5 человек), в сельской - 8 (14 жертв).

Замначальника управления отметил, что в минувшем году гражданам из группы риска было установлено около 14 тысяч автономных дымовых пожарных извещателей. Они помогли спасти 9 жизней и предотвратить множество трагедий.

Однако 12 января в селе Карауловка Колышлейского района в доме, где был установлен АДПИ, случилось ЧП. Жильцы курили в помещении, извещатель часто срабатывал, и из него просто вынули аккумуляторную батарею. В итоге огонь унес жизни 3 человек.

Дмитрий Закаткин призвал жителей области внимательно относиться к электрическим и нагревательным приборам и поддерживать их в рабочем состоянии. Он напомнил, что вызывать пожарных необходимо при первых признаках обнаружения горения по номеру 101 или 112.

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Источник — фото ГУ МЧС России по области
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