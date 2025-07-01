В Колышлее подросток погиб от удара током на железной дороге

В Колышлее случилась трагедия: вечером 27 июня на одноименной железнодорожной станции погиб 14-летний подросток.
При попытке забраться на отдельно стоящий грузовой вагон он получил смертельный удар электротоком.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены необходимые судебные экспертизы, сообщили в Западном межрегиональном СУ на транспорте СКР.
Следователи напомнили о необходимости строго соблюдать правила вблизи путей.
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