В Колышлее подросток погиб от удара током на железной дороге

01.07.2025 | 10:29

В Колышлее случилась трагедия: вечером 27 июня на одноименной железнодорожной станции погиб 14-летний подросток.

При попытке забраться на отдельно стоящий грузовой вагон он получил смертельный удар электротоком.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены необходимые судебные экспертизы, сообщили в Западном межрегиональном СУ на транспорте СКР.

Следователи напомнили о необходимости строго соблюдать правила вблизи путей.