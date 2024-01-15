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Происшествия

Забытый фен: выяснилось, как начался страшный пожар в Чемодановке

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Причиной смертельного пожара в Чемодановке, который случился 14 января и унес жизни троих человек, стало неосторожное обращение с электронагревательным прибором - строительным феном.

Сообщение о возгорании спасатели получили в 15:01. Огонь охватил частный дом на улице Кузнецова площадью 81 кв. м.

Погибли 73-летняя женщина, 7-летний ребенок и 18-летний юноша. Матери детей удалось спасти девочку 2020 года рождения, та пострадала.

Забытый фен: выяснилось, как начался страшный пожар в Чемодановке

«Женщина сушила строительным феном диван после стирки, отвлеклась и оставила включенный фен: диван загорелся. Мать схватила младшую дочь и понесла к соседям, сыновьям сказала выйти на балкон. Больше в дом она войти не смогла. Мальчики и их бабушка погибли», - сообщили в МЧС России, уточнив, что всего 5 глотков едкого дыма смертельны для взрослого, а ребенку достаточно и того меньше.

Ранее стало известно, что в 2023 году при пожарах погибли 69 человек. Все они совершеннолетние, смертей детей не зарегистрировано, они были лишь в числе пострадавших (2).

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Источник — фото МЧС России
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