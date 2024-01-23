В Пензе едва не погибшая в колодце собака привлекла внимание пристава

В Пензе пристав Евгения Скоробогатова спасла из колодца собаку. Пес, попав в ловушку, начал громко лаять, звук разбудил женщину.
Историю рассказали в пресс-службе регионального УФССП.
Пензячка работает приставом-исполнителем Железнодорожного отделения. Все случилось недалеко от ее дома.
«Рано утром меня разбудил печальный собачий лай, который доносился с улицы. Я решила выйти и пойти на жалобные звуки о помощи. Недалеко от моего дома я увидела, что пес провалился в глубокий колодец и выбраться самостоятельно не мог», - рассказала пристав.
Евгения позвонила по номеру 112 и осталась на месте, подбадривая и успокаивая собаку.
Вскоре на место прибыли сотрудники пожарно-спасательного центра и с помощью специального снаряжения вытащили животное из колодца.
Ранее пензенские приставы приютили белого голубя, который залетел в окно здания управления. Сотрудники соорудили кормушку, организовали для неожиданного гостя «стол» из хлебных крошек и воды.
На лапках у птицы были цветные браслеты, поэтому приставы поняли, что голубь непростой. Приглядевшись, они увидели имя и телефон хозяина и позвонили ему. Вскоре обрадованный владелец забрал визитера.
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