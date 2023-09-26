Сетевое издание|18+|Вторник|26 сен 2023|15:57
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+22oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+20oC
+21oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензе судебные приставы приютили заблудившегося голубя

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензе судебные приставы приютили белого голубя, залетевшего в окно их здания.

Встреча сотрудников с птицей случилась в начале сентября. Пернатый гость появился неожиданно и сразу стал объектом повышенного внимания.

«Причем голубь вел себя уверенно, улетать не спешил. Сотрудники смастерили кормушку и организовали для него перекус из крошек хлеба и воды», - рассказали в региональном управлении ФССП России.

На лапках у птицы были цветные браслеты, поэтому приставы поняли, что голубь непростой. Приглядевшись, они увидели имя и телефон хозяина и позвонили ему. Мужчина очень обрадовался.

«Он рассказал, что занимается разведением голубей и накануне днем выпустил стаю в небо. Однако внезапно нагрянувшая стихия и сильный дождь распугали птиц, и большая часть из них не вернулась», - отметили в пресс-службе.

Выяснилось, что хозяин голубей живет в районном поселке в 50 километрах от Пензы. Он пообещал приехать за птицей в течение дня.

Пока мужчина был в пути, приставы всячески опекали голубя и даже успели смастерить ему домик. Потом пернатый благополучно вернулся к владельцу.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото УФССП России по Пензенской области
0
0
0

Оставьте комментарий, авторизовавшись через ВКонтакте





 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа
сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте