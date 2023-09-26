В Пензе судебные приставы приютили заблудившегося голубя

26.09.2023 | 14:54

В Пензе судебные приставы приютили белого голубя, залетевшего в окно их здания.

Встреча сотрудников с птицей случилась в начале сентября. Пернатый гость появился неожиданно и сразу стал объектом повышенного внимания.

«Причем голубь вел себя уверенно, улетать не спешил. Сотрудники смастерили кормушку и организовали для него перекус из крошек хлеба и воды», - рассказали в региональном управлении ФССП России.

На лапках у птицы были цветные браслеты, поэтому приставы поняли, что голубь непростой. Приглядевшись, они увидели имя и телефон хозяина и позвонили ему. Мужчина очень обрадовался.

«Он рассказал, что занимается разведением голубей и накануне днем выпустил стаю в небо. Однако внезапно нагрянувшая стихия и сильный дождь распугали птиц, и большая часть из них не вернулась», - отметили в пресс-службе.

Выяснилось, что хозяин голубей живет в районном поселке в 50 километрах от Пензы. Он пообещал приехать за птицей в течение дня.

Пока мужчина был в пути, приставы всячески опекали голубя и даже успели смастерить ему домик. Потом пернатый благополучно вернулся к владельцу.