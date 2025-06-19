Спасатели сняли мужчину с козырька подъезда на проспекте Строителей

19.06.2025 | 16:10

В четверг, 19 июня, в Пензе спасатели выезжали к дому № 1 на проспекте Строителей, чтобы снять мужчину с козырька подъезда.

Сигнал в пожарно-спасательный центр поступил из центра обработки экстренных вызовов «Система-112». Пензенец не мог спуститься самостоятельно.

Прибыв на место, специалисты спустили мужчину с крыши и передали сотрудникам полиции. Медицинская помощь ему не потребовалась.

9 мая спасатели сняли с козырька подъезда дома № 55 на улице Клары Цеткин упавшего горожанина (его спустили с помощью альпинистского снаряжения). Пострадавшего передали бригаде скорой помощи.

В феврале в Кузнецке на улице Белинского мужчина сорвался с высоты и ударился о козырек подъезда.