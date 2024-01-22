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Общество

В Пензе еще одна улица обледенела из-за порыва на сетях

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На улице Коннозаводской в Пензе (Ахуны) случилась авария на бесхозяйных водопроводных сетях. Утром в понедельник, 22 января, на месте побывал глава города Александр Басенко.

Порыв произошел в районе домов № 53 и 55. Устранить утечку поручили управлению ЖКХ. Возможно, трубу на данном участке заменят.

«Ответственность за ликвидацию образовавшейся на месте порыва наледи Александр Басенко возложил на администрацию Железнодорожного района», - сообщили в пресс-службе мэрии.

На прошлой неделе из-за порыва на сетях обледенела улица Володарского. Из-за несвоевременного устранения утечки ресурсоснабжающей организацией на дорогу вылилось большое количество воды. Сначала дорога превратилась в каток, потом лед начал активно таять.

Чтобы объехать проблемный участок, водители были вынуждены выезжать на встречную полосу движения.

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Источник — фото администрации г. Пензы
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