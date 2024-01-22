В Пензе еще одна улица обледенела из-за порыва на сетях

22.01.2024 | 14:07

На улице Коннозаводской в Пензе (Ахуны) случилась авария на бесхозяйных водопроводных сетях. Утром в понедельник, 22 января, на месте побывал глава города Александр Басенко.

Порыв произошел в районе домов № 53 и 55. Устранить утечку поручили управлению ЖКХ. Возможно, трубу на данном участке заменят.

«Ответственность за ликвидацию образовавшейся на месте порыва наледи Александр Басенко возложил на администрацию Железнодорожного района», - сообщили в пресс-службе мэрии.

На прошлой неделе из-за порыва на сетях обледенела улица Володарского. Из-за несвоевременного устранения утечки ресурсоснабжающей организацией на дорогу вылилось большое количество воды. Сначала дорога превратилась в каток, потом лед начал активно таять.

Чтобы объехать проблемный участок, водители были вынуждены выезжать на встречную полосу движения.