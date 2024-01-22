В Пензе еще одна улица обледенела из-за порыва на сетях

На улице Коннозаводской в Пензе (Ахуны) случилась авария на бесхозяйных водопроводных сетях. Утром в понедельник, 22 января, на месте побывал глава города Александр Басенко.
Порыв произошел в районе домов № 53 и 55. Устранить утечку поручили управлению ЖКХ. Возможно, трубу на данном участке заменят.
«Ответственность за ликвидацию образовавшейся на месте порыва наледи Александр Басенко возложил на администрацию Железнодорожного района», - сообщили в пресс-службе мэрии.
На прошлой неделе из-за порыва на сетях обледенела улица Володарского. Из-за несвоевременного устранения утечки ресурсоснабжающей организацией на дорогу вылилось большое количество воды. Сначала дорога превратилась в каток, потом лед начал активно таять.
Чтобы объехать проблемный участок, водители были вынуждены выезжать на встречную полосу движения.
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