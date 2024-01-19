Сетевое издание|18+|Пятница|19 янв 2024|16:41
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
-0oC
Погода | Сегодня | Снег |
+1oC
+2oC
Завтра | Снег |
 

Общество

Пензенские чиновники признали, что дороги в городе заужены

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Пензенские чиновники после объезда города в пятницу, 19 января, признали, что дороги заужены и на проезжей части образуется колейность.

Рабочая группа во главе с руководителем города Александром Басенко оценила состояние улиц Володарского, Бакунина, Пушкина, Рахманинова, Карпинского, Мира, Ленинградской, 6-го проезда Пестеля, проспектов Победы и Строителей.

«В первую очередь нужно восстановить ширину автомагистралей в городе, убрать колейность, повысить эффективность мероприятий по обработке противогололедными материалами тротуаров, остановочных площадок», - поручил Басенко МБУ «Пензавтодор».

Однако льдом покрыты не только пешеходные дорожки - он присутствует и на проезжей части. На улице Володарского, например, появился после порыва на сетях. Глава Пензы попросил управление ЖКХ определить объемы утечки и сроки устранения ее последствий.

«Это не единственный участок в городе, где ресурсники вовремя не очистили дорогу после того, как ликвидировали повреждение на коммуникациях. Такие ситуации недопустимы. Каждый случай нужно оперативно отрабатывать», - процитировала Александра Басенко пресс-служба мэрии.

В последние дни пензенские водители неоднократно жаловались на обледенение и зауженность дорог на Захарова, Революционной, Ставского, Максима Горького и других улицах. Там, где всегда было две полосы в одном направлении, остались полторы и машины уже не умещаются.

Из-за этого произошло множество мелких аварий: автомобили заносит в сугробы, быстро остановиться на проезжей части даже при небольшой скорости крайне сложно.

В администрации пояснили, что в ряде случаев сужение связано с тем, что коммунальная техника не может убрать снег из-за припаркованных на дорогах машин.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото городской администрации
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте