Пензенские чиновники признали, что дороги в городе заужены

19.01.2024 | 15:37

Пензенские чиновники после объезда города в пятницу, 19 января, признали, что дороги заужены и на проезжей части образуется колейность.

Рабочая группа во главе с руководителем города Александром Басенко оценила состояние улиц Володарского, Бакунина, Пушкина, Рахманинова, Карпинского, Мира, Ленинградской, 6-го проезда Пестеля, проспектов Победы и Строителей.

«В первую очередь нужно восстановить ширину автомагистралей в городе, убрать колейность, повысить эффективность мероприятий по обработке противогололедными материалами тротуаров, остановочных площадок», - поручил Басенко МБУ «Пензавтодор».

Однако льдом покрыты не только пешеходные дорожки - он присутствует и на проезжей части. На улице Володарского, например, появился после порыва на сетях. Глава Пензы попросил управление ЖКХ определить объемы утечки и сроки устранения ее последствий.

«Это не единственный участок в городе, где ресурсники вовремя не очистили дорогу после того, как ликвидировали повреждение на коммуникациях. Такие ситуации недопустимы. Каждый случай нужно оперативно отрабатывать», - процитировала Александра Басенко пресс-служба мэрии.

В последние дни пензенские водители неоднократно жаловались на обледенение и зауженность дорог на Захарова, Революционной, Ставского, Максима Горького и других улицах. Там, где всегда было две полосы в одном направлении, остались полторы и машины уже не умещаются.

Из-за этого произошло множество мелких аварий: автомобили заносит в сугробы, быстро остановиться на проезжей части даже при небольшой скорости крайне сложно.

В администрации пояснили, что в ряде случаев сужение связано с тем, что коммунальная техника не может убрать снег из-за припаркованных на дорогах машин.