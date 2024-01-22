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Общество

Бездомные собаки: в Кузнецке хотят расторгнуть договор с подрядчиком

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Решение проблемы с бродячими собаками в Кузнецке затягивается. Это стало ясно после планерки в администрации города в понедельник, 22 января.

Дело в неправильно оформленных бумагах, из-за чего работу начать нельзя, а подрядчик перестал выходить на связь. Он за границей.

Глава Кузнецка Сергей Златогорский, узнав об этом, предложил прекратить такие отношения.

«Давайте разорвем с ним. Это разве не основание разорвать? Что теперь, ждать, когда он с Гоа прилетит? Есть проблема, люди ждут решения ее. Давайте разрывать. Месяц уже кончается, он должен был полгорода переловить. Конечно, так мы далеко не уедем», - отметил Златогорский.

Тем временем жители города стали чаще жаловаться на безнадзорных собак. 18 января в Сети появилось видео, на котором стая из примерно десяти особей агрессивно облаивает школьника, испуганному ребенку удалось скрыться от озлобленных животных за оградой. По словам пользователей, та же стая напала на мужчину, его выручили другие горожане, которые отогнали псов.

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