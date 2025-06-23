В ДТП под Кузнецком пострадали двое детей

23.06.2025 | 10:24

Вечером в воскресенье, 22 июня, в Кузнецком районе - на 5-м километре дороги «Подъезд к г. Кузнецку с восточной стороны» - случилось ДТП с участием 3 автомобилей. Травмы получили дети.

По предварительным данным, в 19:54 столкнулись Kia Rio с 41-летним водителем, Honda Civic с 28-летним мужчиной за рулем и LiXiang L9, которым управлял 47-летний мужчина.

В аварии пострадали водитель и пассажиры Kia - 13-летняя девочка и 10-летний мальчик, а также находившая в салоне Honda 24-летняя девушка.

Взрослые после оказания медицинской помощи были отпущены. Детям потребовалась госпитализация.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщили в областной Госавтоинспекции.