Сетевое издание|18+|Понедельник|23 июн 2025|11:16
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+21oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+22oC
+23oC
Завтра | Дождь |

Происшествия

В ДТП под Кузнецком пострадали двое детей

Печать
Telegram

Вечером в воскресенье, 22 июня, в Кузнецком районе - на 5-м километре дороги «Подъезд к г. Кузнецку с восточной стороны» - случилось ДТП с участием 3 автомобилей. Травмы получили дети.

По предварительным данным, в 19:54 столкнулись Kia Rio с 41-летним водителем, Honda Civic с 28-летним мужчиной за рулем и LiXiang L9, которым управлял 47-летний мужчина.

В аварии пострадали водитель и пассажиры Kia - 13-летняя девочка и 10-летний мальчик, а также находившая в салоне Honda 24-летняя девушка.

Взрослые после оказания медицинской помощи были отпущены. Детям потребовалась госпитализация.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщили в областной Госавтоинспекции.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте