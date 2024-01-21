Глава Кузнецка определил то, что на 90% решит проблему уличных собак

21.01.2024 | 13:57

В воскресенье, 21 января, глава Кузнецка Сергей Златогорский высказался по поводу проблемы безнадзорных собак. Чиновник определил, что может ее решить.

На своих страницах в соцсетях Златогорский разместил снимок бегущего по улице пса.

«Вот яркий пример. Сам по себе Барбос (или как его) прогуливается. При этом с ошейником и вообще по виду небездомный. И таких по городу много. Вопрос к хозяевам: вам каким языком надо втолковывать необходимость содержания этих друзей человека у себя во дворах, раз уж завели? Я понимаю, что с безнадзорным зверьем разбираться - удел муниципалитета. Их, кстати, не так уж много. Но за вашими личными питомцами будьте добры следите сами. Если в этом вопросе жители города будут вести себя добросовестно, проблема уличных собак снимется процентов на 90», - написал Златогорский, комментируя снимок.

В последние дни число жалоб на агрессивных безнадзорных собак в Кузнецке увеличилось. Так, 18 января в местной группе соцсети «ВКонтакте» опубликовали видео, сделанное на перекрестке улиц Рабочей и Красноармейской. На кадрах стая из примерно десяти особей агрессивно облаивает школьника, испуганному ребенку удалось скрыться от озлобленных животных за оградой. По словам пользователей та же стая напала на мужчину, его выручили другие горожане, которые отогнали псов.

«Уважаемые жители Кузнецка! Каждый день мы пишем жалобы про бродячих собак. Но местное самоуправление нас не хочет слышать и слушать. Чтобы избежать трагедий, предлагаю всем объединиться. Все знают, что есть такой законопроект, который предлагает предоставить главам регионов полномочия устанавливать законом субъекта РФ свой порядок обращения с животными без владельцев. Так почему мы не вправе требовать это? И также предлагаю писать не в паблике жалобы, а сразу в генпрокуратуру (жалобу можно написать в электронном виде на офиц. сайте)», - гласит пост в группе, размещенный также 18 января.