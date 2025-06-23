Момент жесткого ДТП под Кузнецком попал на видео

23.06.2025 | 17:24

Момент ДТП в Кузнецком районе - на 5-м километре дороги «Подъезд к г. Кузнецку с восточной стороны» - попал на видео.

Авария случилась в 19:54 воскресенья, 22 июня. Столкнулись Kia Rio с 41-летним водителем, Honda Civic с 28-летним мужчиной за рулем и LiXiang L9, которым управлял 47-летний мужчина.

На кадрах видно, что Kia Rio поворачивал через встречную полосу на парковку. Именно в этот момент и произошло ДТП.

Ранее в областной Госавтоинспекции рассказали, что в аварии пострадали водитель и пассажиры Kia - 13-летняя девочка и 10-летний мальчик, а также находившая в салоне Honda 24-летняя девушка.

Взрослые после оказания медицинской помощи были отпущены. Детям потребовалась госпитализация.