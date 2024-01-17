В Кузнецком районе из снежного плена вызволили матерей с детьми

17.01.2024 | 18:07

В ночь на среду, 17 января, сотрудники МЧС устранили автомобильный затор на дороге Кузнецк – Радищево.

Проезжую часть занесло снегом, и около 30 машин оказались отрезанными стихией от остального мира.

«На служебном транспорте сотрудники МЧС организовали доставку детей и матерей из снежного плена домой, а также помогали автомобилистам откопать автомобили», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

В конце ноября, когда в регионе также разыгралась непогода, спасатели пришли на помощь водителям, застрявшим в пробке под Кузнецком.

Образовался 20-километровый затор, трассу М-5 перекрыли для движения большегрузов. Сотрудники МЧС обеспечили шоферов едой и водой.