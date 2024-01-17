В Кузнецком районе из снежного плена вызволили матерей с детьми

В ночь на среду, 17 января, сотрудники МЧС устранили автомобильный затор на дороге Кузнецк – Радищево.
Проезжую часть занесло снегом, и около 30 машин оказались отрезанными стихией от остального мира.
«На служебном транспорте сотрудники МЧС организовали доставку детей и матерей из снежного плена домой, а также помогали автомобилистам откопать автомобили», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.
В конце ноября, когда в регионе также разыгралась непогода, спасатели пришли на помощь водителям, застрявшим в пробке под Кузнецком.
Образовался 20-километровый затор, трассу М-5 перекрыли для движения большегрузов. Сотрудники МЧС обеспечили шоферов едой и водой.
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