Застрявшим в пробке под Кузнецком водителям помогли спасатели

22.11.2023 | 17:51

Метель и гололедица сделали участок трассы М-5 в Кузнецком районе недоступным для водителей. Дорогу перекрыли из-за погодных условий, автомобили встали в пробке.

Сообщения о 20-километровом заторе появились в соцсетях около 13:00.

По информации ФКУ «Поволжуправтодор», на отрезке с 802-го по 945-й километр временно ограничили движение до 18:00.

На помощь водителям, невольно застрявшим в Кузнецком районе, пришли сотрудники 2-го пожарно-спасательного отряда.

«Организован подвоз воды и еды», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Если погода не улучшится, то ограничение движения могут продлить.