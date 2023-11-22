Застрявшим в пробке под Кузнецком водителям помогли спасатели

Метель и гололедица сделали участок трассы М-5 в Кузнецком районе недоступным для водителей. Дорогу перекрыли из-за погодных условий, автомобили встали в пробке.
Сообщения о 20-километровом заторе появились в соцсетях около 13:00.
По информации ФКУ «Поволжуправтодор», на отрезке с 802-го по 945-й километр временно ограничили движение до 18:00.
На помощь водителям, невольно застрявшим в Кузнецком районе, пришли сотрудники 2-го пожарно-спасательного отряда.
«Организован подвоз воды и еды», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.
Если погода не улучшится, то ограничение движения могут продлить.
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