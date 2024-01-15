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Общество

Число смертей при пожарах в Пензенской области выросло на 90%

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В Пензенской области с 1 по 14 января этого года случилось 56 пожаров. Это на 28% меньше, чем за аналогичный период 2023-го.

Однако увеличилось количество смертей, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. За указанный период в таких ЧП погибло 17 человек, в их числе один несовершеннолетний, тогда как в прошлом году зарегистрировано на 90% меньше смертей.

Страшный пожар, в котором погибли бабушка и два ее внука, произошел 14 января в селе Чемодановка Бессоновского района.

Около 15:00 загорелся дом на улице Кузнецова. Пожарные обнаружили тела женщины, 7-летнего мальчика и 18-летнего юноши. Матери удалось спасти девочку 2020 года рождения, ее госпитализировали с травмами.

9 января в Пензе при пожаре в бытовках на стройке в Арбекове погибли два человека. Огонь охватил площадь в 300 кв. м.

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Источник — фото ГУ МЧС России по области
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