При пожаре в Чемодановке погибли дети 7 и 18 лет

14.01.2024 | 17:32

Стало известно, что при пожаре в селе Чемодановка Бессоновского района, который произошел днем в воскресенье, 14 января, погибли 66-летняя женщина, 7-летний ребенок и 18-летний юноша.

Матери удалось спасти девочку 2020 года рождения. Ребенок пострадал.

«На месте пожара находится начальник ГУ МЧС России по Пензенской области Дмитрий Козлов, дознаватели, испытательная пожарная лаборатория. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

Сообщение о пожаре спасатели получили в 15:01. Огонь охватил частный дом на улице Кузнецова. Площадь возгорания составила 81 кв. м. Строение сгорело полностью.

Ранее стало известно, что в 2023 году при пожарах погибли 69 человек. Все они совершеннолетние, смертей детей не зарегистрировано, они были лишь в числе пострадавших (2).