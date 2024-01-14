Сетевое издание|18+|Воскресенье|14 янв 2024|19:00
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-20oC
-19oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-8oC
-7oC
Завтра | Снег |
 

Происшествия

При пожаре в Чемодановке погибли дети 7 и 18 лет

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Стало известно, что при пожаре в селе Чемодановка Бессоновского района, который произошел днем в воскресенье, 14 января, погибли 66-летняя женщина, 7-летний ребенок и 18-летний юноша.

Матери удалось спасти девочку 2020 года рождения. Ребенок пострадал.

«На месте пожара находится начальник ГУ МЧС России по Пензенской области Дмитрий Козлов, дознаватели, испытательная пожарная лаборатория. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

Сообщение о пожаре спасатели получили в 15:01. Огонь охватил частный дом на улице Кузнецова. Площадь возгорания составила 81 кв. м. Строение сгорело полностью.

Ранее стало известно, что в 2023 году при пожарах погибли 69 человек. Все они совершеннолетние, смертей детей не зарегистрировано, они были лишь в числе пострадавших (2).

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото, видео ГУ МЧС России по области
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте