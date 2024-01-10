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Общество

С руководством торговых центров побеседуют о выборе фоновой музыки

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В мэрии Пензы отреагировали на обращение горожанина, которому не понравился новогодний музыкальный репертуар в магазинах и торговых центрах.

По мнению мужчины, в нем было слишком много иностранных песен.

«Сейчас новогодние праздники, это прекрасное время, и хорошо, что магазины стараются создать праздничное настроение у посетителей. Но... Сплошные «джингл бэлсы» и «хэппи нью йеры» - на английском, разумеется», - заметил мужчина на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

Аналогичное обращение горожанин разместил и на странице главы Пензы Александра Басенко.

Пензенец посчитал подобный репертуар неуместным «в силу известных событий».

Мужчине ответил представитель администрации города. «Каждый объект потребительского рынка вправе выбирать музыкальное сопровождение, исходя из соблюдения закона об авторских правах. У муниципалитета нет прав контролировать конкретно эту часть их деятельности. Однако в силах муниципалитета осуществить с объектами потребительского рынка разъяснительную беседу», - написал он.

Представитель добавил, что эту работу сделают в ближайшее время.

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