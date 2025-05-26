В Пензенской области готовятся к фестивалю «Абашевские узоры»

26.05.2025 | 20:29

С 1 по 3 августа в Спасском районе Пензенской области пройдет международный фестиваль традиционного и современного этнического творчества «Абашевские узоры» (0+). На выступления артистов в рамках этого мероприятия потратят как минимум 3 млн 95 тысяч рублей.

В частности, в 460 000 рублей обойдется концерт группы «Сколот» из Тамбова, в 410 000 - этногруппы «Курайсы» из Уфы, в 385 000 - группы OYME из Мордовии, в 375 000 - кубинской команды Juan Horlendis band, в 360 000 - коллектива Nytt Land из Омска, в 310 000 - группы «ОдноНо» из Москвы, в 300 000 - группы «Поле» из Санкт-Петербурга, в 245 000 - группы Alizbar & Ann’Sannat из Москвы и в 250 000 - африканского коллектива «Будучи», сообщается на портале госзакупок.

Заказчиком выступлений является ГАУК ПО «Пензаконцерт».

«Название фестиваля отсылает нас к традиционному промыслу пензенских мастеров из поселка Абашево Спасского района области - керамической игрушке, которая символизирует народное творчество и эстетику художественной выразительности», - объяснили в региональном минобре.

Организаторы заявили, что для артистов подготовят три сцены с разной тематикой и жанровым уклоном:

- на основной выступят ведущие этно- и фолк-коллективы России и зарубежья, в том числе Пелагея, Zventa Sventana, «Отава Ё», «Сколот», «Иелеле» и др.;

- сцену «Традиция» определили под классический фольклор, церковную музыку, а также кавказскую, среднеазиатскую, кельтскую, латинскую, африканскую и индийскую музыку;

- на сцену «Экспериментальная» выйдут представители современных направлений: фолк-рока, фолк-метала, этно-электроники, фолк-джаза и др.

В программе также турниры, ристалища и показательные выступления реконструкторских коллективов; костюмированные и балаганные представления; мастер-классы по традиционным ремеслам, дегустация блюд и напитков народов России и мира; лекции историков, этнографов и лингвистов; детские конкурсы и анимация для самых маленьких.

Фестиваль будет проводиться впервые, но планируют сделать его ежегодным.