В Пензе иностранные новогодние песни просят заменить русскими

08.01.2024 | 13:26

Губернатора Пензенской области Олега Мельниченко попросили разобраться с «засильем иностранных песен в общественных местах, особенно в крупных сетевых магазинах и торговых центрах».

Такое обращение поступило к главе региона на его странице во «ВКонтакте» в воскресенье, 7 января, от Ивана С.

«Сейчас новогодние праздники, это прекрасное время, и хорошо, что магазины стараются создать праздничное настроение у посетителей. Но... Сплошные «джингл бэлсы» и «хэппи нью йеры» - на английском, разумеется», - заметил мужчина.

По его словам, он специально обратил внимание на репертуар в одном из ТЦ, однако за полчаса так и не услышал ни одного отечественного исполнителя.

«Что, у нас нет своих хороших новогодних, зимних песен? Есть, и очень много. Так почему же их не проигрывают в общественных местах? Особенно сейчас, в силу известных событий это выглядит как минимум странно и непонятно.

С учетом текущей повестки дня песен на английском в общественных местах должен быть минимум минимальный, в идеале их не должно быть. Иначе странная ситуация получается: с ними же воюем - их же песни слушаем-распеваем. Как это укладывается в голове наших детей?» - высказал свое мнение Иван.

Он попросил губернатора обратить внимание на этот факт и организовать разъяснительную работу с владельцами магазинов, ТЦ и кафе.

В 2022 году после санкций и ухода многих зарубежных брендов пензенцы предложили убрать с улиц вывески на английском языке и заменить их русскими.

«Идешь по городу и думаешь, что вроде в России живем, а названия на английском. Вряд ли в Америке на русском языке вывески», - отметила тогда одна из пользовательниц.