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Культура

9 Мая перед драмтеатром покажут спектакль «Без срока давности»

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Вечером в пятницу, 9 мая, на Театральной площади в Пензе покажут музыкально-литературную композицию «Без срока давности» (12+).

Это постановка Николая Шаповалова, созданная на основе стихов и песен, появившихся во время Великой Отечественной войны и СВО.

«В основе сценария - обвинительное заключение Нюрнбергского процесса по делу нацистских военных преступников, но при этом события Великой Отечественной войны тесно переплетаются с современными реалиями - преступлениями киевского неонацистского режима и освободительными сражениями специальной военной операции», - рассказали в областном драмтеатре.

Спектакль пройдет перед центральным входом в культурное учреждение, увидеть его смогут все желающие. Начало в 20:30.

О других мероприятиях, которые пройдут в День Победы в Пензе, можно узнать здесь.

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