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Культура

На оснащение пензенского ТЮЗа выделят полмиллиона рублей

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В Пензенской области готовятся выделить 1 млн 84 тыс. рублей на техническое оснащение двух театров и поддержку их творческой деятельности. Соответствующее постановление регионального правительства сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Деньги выделят театрам юного зрителя Заречного и Пензы. В 2025 году учреждения получат по 542 тыс. 33 рубля каждый. Большая часть средств поступит из федерального бюджета.

В 2024 году оба этих театра также получали деньги на техническое оснащение. В общей сложности учреждениям выделялось 4 млн 472 тысячи 600 рублей (по 2 млн 236 тысяч 300 рублей каждому).

Пензенский ТЮЗ весной 2022 года закрывался на капитальный ремонт. Закончить работы планировали в декабре, но в итоге учреждение культуры распахнуло свои двери только в марте 2023-го. Тогда же на обновленной сцене состоялся премьерный спектакль.

В конце 2024-го на крыльце ТЮЗа открыли скульптуру, посвященную сказочному существу. Его назвали Тюзей.

«Это театральный волшебник. Его визуальный образ родился из детского рисунка победительницы конкурса «Портрет Тюзи» еще в 2017 году. Художники театра доработали эскиз 12-летней школьницы Елены Ильиной, и Тюзя стал появляться в театральных постановках, игровых программах, встречал детей в фойе театра», - рассказали в учреждении культуры.

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