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Общество

В регионе появится звание «Народный артист Пензенской области»

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Перечень региональных наград в ближайшее время пополнится. В него будет внесено почетное звание «Народный артист Пензенской области».

Оно станет высшим в регионе знаком признания выдающихся достижений в области театрального, музыкального, циркового и эстрадного искусства.

«Почетное звание «Народный артист Пензенской области» присваивается высокопрофессиональным артистам, балетмейстерам, дирижерам, композиторам, режиссерам, хормейстерам, музыкальным исполнителям за заслуги в создании высокохудожественных образов, музыкальных произведений, концертных и цирковых программ, внесшим значительный вклад в развитие регионального искусства и его популяризацию», - говорится в проекте закона, размещенном на сайте областного Заксобра.

На звание можно будет претендовать не ранее чем через 5 лет после обретения статуса заслуженного артиста Пензенской области. В течение календарного года его смогут получить не более 2 соискателей.

К званию прилагается нагрудный знак, выполненный из серебра 925-й пробы, с рельефной надписью «Народный артист Пензенской области» и изображением театральной маски и нотного стана со скрипичным ключом.

В этом году планируется заказать изготовление 6 таких знаков. Стоимость каждого - 12 000 рублей.

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