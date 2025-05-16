Суд не заставит Мизулину опровергать слова о Егоре Криде

16.05.2025 | 13:24

История, связанная с уроженцем Пензы певцом Егором Кридом и характеристикой, которую дала ему глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина («главный скамер страны»), дошла до Первого кассационного суда общей юрисдикции.

Ранее певец подавал иск к Ассоциации участников рынка интернет-индустрии «Лига безопасного интернета» и Екатерине Мизулиной, сообщили в суде. Он хотел, чтобы озвученное ею мнение признали не соответствующим действительности и возложили на нее обязанность опровергнуть свои слова.

По мнению Крида, его репутации пострадала, так как «скамер» означает «мошенник».

Суд первой инстанции отказал певцу в удовлетворении иска: лингвистическая экспертиза установила, что слово «скамер» не имеет общеупотребительных аналогов в русском языке и не входит в словари.

Егор Крид подал апелляционную жалобу - решение оставили без изменения.

Тогда артист обратился в Первый кассационный суд общей юрисдикции. Однако и там правовых оснований для удовлетворения иска не нашли.